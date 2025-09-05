Salon Vins et Gastronomie 2025 Salle de l’Estran Binic-Étables-sur-Mer

Salon Vins et Gastronomie 2025 Salle de l’Estran Binic-Étables-sur-Mer vendredi 13 février 2026.

Salon Vins et Gastronomie 2025

Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle Binic Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-13 14:00:00

fin : 2026-02-13 19:00:00

2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15

Le salon Vins & gastronomie de Binic est le rendez-vous incontournable de ce week-end pour les amoureux de la gastronomie. 23e édition avec plus de 40 exposants de toute la France, viticulteurs et producteurs, qui proposent tous de faire déguster un éventail de produits qui ravira les palais les plus exigeants.

C’est un événement qui s’adresse aux amateurs de vin et de gastronomie. Il met en avant les meilleurs produits du vin et de la gastronomie, offrant aux visiteurs une chance de s’immerger dans le monde des vins et des mets fins.

Au cours du salon, les visiteurs auront l’occasion de déguster une variété de vins de différents producteurs et régions, de découvrir des produits de gastronomie de qualité et de s’informer sur les tendances en matière de vins et de gastronomie.

Fort de son ancienneté ancrée dans les esprits et de son dynamisme, il est un succès tous les ans. Très attendu, ce salon installé au bord de la mer est une escale printanière gourmande incontournable sur la côte de Goëlo. Dégustations et entrées gratuites, participation gratuite pour tous à la tombola pour gagner de nombreux lots gourmands.

VENDREDI 13 FÉVRIER 2026 14H/19H

SAMEDI 14 FÉVRIER 2026 10H/19H

DIMANCHE 15 FÉVRIER 2026 10H/18H

Admission Les animaux ne sont pas admis sur le salon. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr .

Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle Binic Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 80 63 01 69

