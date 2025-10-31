Salon Vins et Gastronomie 2025 Bourges

Salon Vins et Gastronomie 2025 Bourges vendredi 31 octobre 2025.

Salon Vins et Gastronomie 2025

16 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-31

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-31

Le salon des vins et de la gastronomie est de retour pour une nouvelle édition !

Près de 120 exposants vous attendent, avec une majorité de producteurs et de viticulteurs venus partager leur passion et leurs trésors gourmands.

Avec des ateliers mis en place, il y en aura pour les petits et grands !

L’ambiance promet d’être conviviale et gourmande dégustations, découvertes, coups de cœur… C’est le moment parfait pour faire le plein de produits d’exception avant les fêtes de fin d’année ! 4 .

16 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 60

English :

The wine and gastronomy fair is back for another edition!

German :

Die Wein- und Gastronomiemesse ist für eine neue Ausgabe zurück!

Italiano :

La fiera enogastronomica torna per una nuova edizione!

Espanol :

La feria enogastronómica vuelve una edición más

L’événement Salon Vins et Gastronomie 2025 Bourges a été mis à jour le 2025-10-13 par OT BOURGES