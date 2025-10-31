Salon Vins et Gastronomie 2025 Bourges
Salon Vins et Gastronomie 2025 Bourges vendredi 31 octobre 2025.
Salon Vins et Gastronomie 2025
16 Boulevard Lamarck Bourges Cher
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-31
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-10-31
Le salon des vins et de la gastronomie est de retour pour une nouvelle édition !
Près de 120 exposants vous attendent, avec une majorité de producteurs et de viticulteurs venus partager leur passion et leurs trésors gourmands.
Avec des ateliers mis en place, il y en aura pour les petits et grands !
L’ambiance promet d’être conviviale et gourmande dégustations, découvertes, coups de cœur… C’est le moment parfait pour faire le plein de produits d’exception avant les fêtes de fin d’année ! 4 .
16 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 60
English :
The wine and gastronomy fair is back for another edition!
German :
Die Wein- und Gastronomiemesse ist für eine neue Ausgabe zurück!
Italiano :
La fiera enogastronomica torna per una nuova edizione!
Espanol :
La feria enogastronómica vuelve una edición más
