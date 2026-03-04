Salon Vins et Gastronomie Ferrières-en-Gâtinais
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche 2026-04-04
fin : 2026-04-05
2026-04-04
L’association Vignes et Œnologie du Gâtinais organise la 4ème édition du Salon Vins et Gastronomie ! Au programme des produits locaux de qualité, du vin bien évidemment, du champagne, des démonstrations de danse du XIXe et cette année une exposition de peinture L’art rencontre la vigne . Un moment convivial et de découverte de bons produits vous attend ! Restauration traiteur sur place .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 09 80 02 04
