Salon Vins et Gastronomie Ferrières-en-Gâtinais

L’association Vignes et Œnologie du Gâtinais organise la 4ème édition du Salon Vins et Gastronomie ! Au programme des produits locaux de qualité, du vin bien évidemment, du champagne, des démonstrations de danse du XIXe et cette année une exposition de peinture L’art rencontre la vigne . Un moment convivial et de découverte de bons produits vous attend ! Restauration traiteur sur place .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 09 80 02 04

