Salon Vins et Produits du terroir

Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29

Le Salon Vins et Produits du Terroir est l’événement œnologique et gourmand qui réunit des producteurs et artisans passionnés venus de toutes les régions de France, pour célébrer la richesse et la diversité du patrimoine gastronomique français.

Pendant trois jours, le public est invité à partir à la découverte de saveurs authentiques et de savoir-faire transmis de génération en génération, mis en avant par des exposants passionnés.

Viticulteurs, vignerons et producteurs du terroir proposent une vaste sélection de vins (AOC, crus, spécialités locales) ainsi que des produits régionaux (charcuteries, fromages, condiments, miels, etc.) à déguster et acheter directement auprès des producteurs.

Ce salon s’adresse aussi bien aux amateurs curieux qu’aux connaisseurs, offrant un moment convivial de découverte, de partage et de plaisir gustatif, dans une ambiance chaleureuse et authentique.

60 vignerons et15 producteurs du terroir…

Vendredi 16h-21h

Samedi 10h-20h | Dîner gastronomique 49 € sur réservation (03 86 69 05 63)

Dimanche 10h-18h

Entrée 5 €. .

Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 33 37 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon Vins et Produits du terroir

L’événement Salon Vins et Produits du terroir Nevers a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Nevers