Salon vins et saveurs Salle des fêtes Châtenoy-le-Royal

Salon vins et saveurs

Salle des fêtes Avenue Maurice Ravel Châtenoy-le-Royal Saône-et-Loire

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-08

2026-03-06 2027-03-09

Les 6, 7 et 8 mars aura lieu la 11ème édition de notre salon vins et saveurs regroupant 31 exposants en vins et produits du terroir.

Les exposants en vins viennent de toutes les régions de France afin d’apporter une forte diversité dans le choix des visiteurs. Cette manifestation organisée par le Rotary Club St Vincent de Chalon Sur Saône aura comme bénéficiaire cette année, l’association un avion, un enfant, un rêve .

Cette association organise chaque année une manifestation sur l’aérodrome de Champforgeuil regroupant une centaine d’enfants handicapés ou malades pour leur faire faire un baptême de l’air ou un tour en voiture ancienne pour ceux qui ne peuvent faire de l’avion. .

Salle des fêtes Avenue Maurice Ravel Châtenoy-le-Royal 71880 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 98 62 87 christianverchere@club-internet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

