Salon vins et saveurs Salle Multi-activités Gelos

2025-11-22

2025-11-23

Découvrez le programme complet du Salon Vins & Saveurs de Gelos !

Deux jours de convivialité, de découvertes et de gourmandise vous attendent

Les temps forts

– Des producteurs présents tout le week-end

– Tombolas et animations

– Le concours de Pastis béarnais

– Des apéros en musique avec Les Allumettes et la chorale Hegaldia

– Une nocturne festive samedi soir

– La remise des dons à l’association ARSLA

– ZOOM sur le concours de Pastis béarnais !

Que vous soyez pâtissier du dimanche ou fin gourmet, sortez vos tabliers ?????

Préparez votre meilleur pastis maison et venez le faire déguster au jury, présidé par Jean-Baptiste Grangé, Artisan Pâtissier, vainqueur de La Meilleure Boulangerie de France et Champion de France & d’Europe 2019 ????

– Concours gratuit, ouvert à tous. Inscription via le formulaire https://urlr.me/WCFgGc

– De jolis lots gourmands à gagner .

