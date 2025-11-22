Salon vins et saveurs Salle Multi-activités Gelos
Salle Multi-activités 1 Square Edouard Herriot Gelos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-23
2025-11-22
Découvrez le programme complet du Salon Vins & Saveurs de Gelos !
Deux jours de convivialité, de découvertes et de gourmandise vous attendent
Les temps forts
– Des producteurs présents tout le week-end
– Tombolas et animations
– Le concours de Pastis béarnais
– Des apéros en musique avec Les Allumettes et la chorale Hegaldia
– Une nocturne festive samedi soir
– La remise des dons à l’association ARSLA
– ZOOM sur le concours de Pastis béarnais !
Que vous soyez pâtissier du dimanche ou fin gourmet, sortez vos tabliers ?????
Préparez votre meilleur pastis maison et venez le faire déguster au jury, présidé par Jean-Baptiste Grangé, Artisan Pâtissier, vainqueur de La Meilleure Boulangerie de France et Champion de France & d’Europe 2019 ????
– Concours gratuit, ouvert à tous. Inscription via le formulaire https://urlr.me/WCFgGc
– De jolis lots gourmands à gagner .
Salle Multi-activités 1 Square Edouard Herriot Gelos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 18 26 25 salondesvinsrotarypaubearn@gmail.com
