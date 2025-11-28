Salon Vins et Terroirs Parc des Expositions Chalon-sur-Saône
Début : 2025-11-28 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30
Le Salon Vins & Terroirs !
Amateurs de bons vins et de produits du terroir, réservez vos dates ! Nous sommes ravis de vous annoncer que la 2ème édition de notre Salon Vins & Terroirs se tiendra les 28, 29 et 30 novembre 2025.
Venez découvrir et déguster une sélection exceptionnelle de vins, rencontrer des producteurs passionnés et vous laisser tenter par des produits authentiques du terroir.
Au programme
Découverte de vins de toutes les régions
Rencontres et dégustations avec des vignerons
Produits du terroir à savourer et à emporter
Animations et ateliers autour du vin et de la gastronomie
Entrée 5€ avec verre
Ne manquez pas cet événement incontournable pour les amoureux du vin et des plaisirs gourmands !
Suivez-nous pour ne rien manquer des actualités et des surprises que nous vous réservons.
À très bientôt au Salon Vins & Terroirs ! .
