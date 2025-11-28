Salon Vins et Terroirs Parc des Expositions Chalon-sur-Saône

Salon Vins et Terroirs Parc des Expositions Chalon-sur-Saône vendredi 28 novembre 2025.

Salon Vins et Terroirs

Parc des Expositions 1 Rue d’Amsterdam Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30

Le Salon Vins & Terroirs !

Amateurs de bons vins et de produits du terroir, réservez vos dates ! Nous sommes ravis de vous annoncer que la 2ème édition de notre Salon Vins & Terroirs se tiendra les 28, 29 et 30 novembre 2025.

Venez découvrir et déguster une sélection exceptionnelle de vins, rencontrer des producteurs passionnés et vous laisser tenter par des produits authentiques du terroir.

Au programme

Découverte de vins de toutes les régions

Rencontres et dégustations avec des vignerons

Produits du terroir à savourer et à emporter

Animations et ateliers autour du vin et de la gastronomie

Dates 28, 29 et 30 novembre 2025

Lieu Parc des Expositions , 1 rue d’Amsterdam, 71100 CHALON SUR SAONE

Entrée 5€ avec verre

Ne manquez pas cet événement incontournable pour les amoureux du vin et des plaisirs gourmands !

Suivez-nous pour ne rien manquer des actualités et des surprises que nous vous réservons.

À très bientôt au Salon Vins & Terroirs ! .

Parc des Expositions 1 Rue d’Amsterdam Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Salon Vins et Terroirs

German : Salon Vins et Terroirs

Italiano :

Espanol :

L’événement Salon Vins et Terroirs Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-09-04 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I