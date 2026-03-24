Salon vins et terroirs Salle Brassens Longuyon
Salon vins et terroirs Salle Brassens Longuyon samedi 25 avril 2026.
Salon vins et terroirs
Salle Brassens Avenue Général De Gaulle Longuyon Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Les 25 et 26 avril, salon vins et terroirs , organisé par le club Auto-Rétro de Longuyon.
Dégustation de vins et de produits du terroir proposée par de nombreux exposants de différentes régions
Repas dansant le samedi soir sur réservation.Tout public
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Salle Brassens Avenue Général De Gaulle Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 82 47 57 97
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English :
April 25 and 26, vins et terroirs show, organized by the Auto-Rétro club of Longuyon.
Tasting of wines and local produce by numerous exhibitors from different regions
Dinner and dance on Saturday evening (reservation required).
L’événement Salon vins et terroirs Longuyon a été mis à jour le 2026-03-19 par OT LONGUYONNAIS