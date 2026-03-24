Salon vins et terroirs Salle Brassens Longuyon

Salon vins et terroirs

Salle Brassens Avenue Général De Gaulle Longuyon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Les 25 et 26 avril, salon vins et terroirs , organisé par le club Auto-Rétro de Longuyon.

Dégustation de vins et de produits du terroir proposée par de nombreux exposants de différentes régions

Repas dansant le samedi soir sur réservation.Tout public

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Salle Brassens Avenue Général De Gaulle Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 82 47 57 97

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English :

April 25 and 26, vins et terroirs show, organized by the Auto-Rétro club of Longuyon.

Tasting of wines and local produce by numerous exhibitors from different regions

Dinner and dance on Saturday evening (reservation required).

L’événement Salon vins et terroirs Longuyon a été mis à jour le 2026-03-19 par OT LONGUYONNAIS