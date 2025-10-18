Salon vins & fromages Champagnole

18ème édition organisée par l’AOC (Association Oenologique Champagnolaise).

Le temps d’un week-end, dégustez les meilleurs produits de nos terroirs grâce à

● des vignerons venus de la France entière

● Marc JANIN fromager crémier-affineur à Champagnole, Meilleur Ouvrier de France

● d’autres producteurs boucherie, charcuterie, chocolat…

Des ateliers “Arômes et saveurs” rythment les deux journées du Salon. Réservation conseillée.

Samedi 10h-20h30

Dimanche 10h-18h .

Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 02 19 25

