Salon vins & fromages Champagnole
Oppidum Champagnole Jura
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-19
2025-10-18
18ème édition organisée par l’AOC (Association Oenologique Champagnolaise).
Le temps d’un week-end, dégustez les meilleurs produits de nos terroirs grâce à
● des vignerons venus de la France entière
● Marc JANIN fromager crémier-affineur à Champagnole, Meilleur Ouvrier de France
● d’autres producteurs boucherie, charcuterie, chocolat…
Des ateliers “Arômes et saveurs” rythment les deux journées du Salon. Réservation conseillée.
Samedi 10h-20h30
Dimanche 10h-18h .
Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 02 19 25
