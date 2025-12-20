SALON VINS & SAVEURS, Hippodrome de Pornichet Pornichet
SALON VINS & SAVEURS, Hippodrome de Pornichet Pornichet samedi 21 février 2026.
SALON VINS & SAVEURS
Hippodrome de Pornichet 1 avenue de l’Hippodrome Pornichet Loire-Atlantique
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21 19:00:00
2026-02-21 2026-02-22
Dégustations et ventes de vins et produits du terroir.
Dans une ambiance conviviale, vous découvrirez une sélection de vins de caractère, de produits du terroir et de saveurs authentiques, le tout dans un esprit de générosité, de fête et de solidarité avec les Lions Clubs de notre région.
Informations pratiques
Où ?
Hippodrome de Pornichet
Quand ?
Du 21 au 22 février
⏰ Horaires ?
Le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h
L’entrée est-elle payante ?
Oui, à 3€
Hippodrome de Pornichet 1 avenue de l’Hippodrome Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire lionsclubpornichetocean@gmail.com
English :
Tastings and sales of wines and local produce.
