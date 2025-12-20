SALON VINS & SAVEURS, Hippodrome de Pornichet Pornichet

SALON VINS & SAVEURS

Hippodrome de Pornichet 1 avenue de l'Hippodrome Pornichet Loire-Atlantique

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 19:00:00

2026-02-21 2026-02-22

Dégustations et ventes de vins et produits du terroir.

Dans une ambiance conviviale, vous découvrirez une sélection de vins de caractère, de produits du terroir et de saveurs authentiques, le tout dans un esprit de générosité, de fête et de solidarité avec les Lions Clubs de notre région.

Où ?

Hippodrome de Pornichet



Quand ?

Du 21 au 22 février



⏰ Horaires ?

Le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h



L’entrée est-elle payante ?

Oui, à 3€



Hippodrome de Pornichet 1 avenue de l’Hippodrome Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire lionsclubpornichetocean@gmail.com

English :

Tastings and sales of wines and local produce.

L’événement SALON VINS & SAVEURS Pornichet a été mis à jour le 2025-12-20 par ADT44