Salon Vins, Terroirs et Traditions TARBES Tarbes

Salon Vins, Terroirs et Traditions

TARBES Place Marcadieu Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

2025-12-06

Le Rotary Tarbes Bigorre est heureux de vous accueillir au salon Vins, Terroirs et Traditions et vous invite à profiter pleinement de nombreux stands de dégustation et d’achat de vins, de produits de nos régions et autres, d’animations récréatives et musicales !

Restauration sur place

Horaires d’ouverture

Samedi 10h à 23h

Dimanche 9h à 18h

> Téléchargez le programme dans le bloc Coordonnées Voir document

TARBES Place Marcadieu Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Rotary Tarbes Bigorre is delighted to welcome you to the Vins, Terroirs et Traditions trade show, and invites you to take full advantage of the numerous stands for tasting and buying wines, regional products and other products, as well as recreational and musical activities!

Catering on site

Opening hours

Saturday: 10am to 11pm

Sunday: 9am to 6pm

> Download the program in the Contact block: See document

German :

Rotary Tarbes Bigorre freut sich, Sie auf der Messe Vins, Terroirs et Traditions begrüßen zu dürfen und lädt Sie ein, die zahlreichen Stände, an denen Sie Weine, Produkte aus unseren Regionen und andere Produkte probieren und kaufen können, sowie die Freizeit- und Musikveranstaltungen in vollen Zügen zu genießen!

Verpflegung vor Ort

Öffnungszeiten

Samstag: 10 Uhr bis 23 Uhr

Sonntag: 9 bis 18 Uhr

> Laden Sie das Programm im Block Kontaktdaten herunter Siehe Dokument

Italiano :

Il Rotary Tarbes Bigorre è lieto di darvi il benvenuto alla fiera Vins, Terroirs et Traditions e vi invita ad approfittare dei numerosi stand per la degustazione e l’acquisto di vini, prodotti delle nostre regioni e non solo, nonché di attività ricreative e musicali!

Ristorazione in loco

Orari di apertura

Sabato: dalle 10.00 alle 23.00

Domenica: dalle 9.00 alle 18.00

> Scarica il programma nel blocco Contatti: Vedi documento

Espanol :

Rotary Tarbes Bigorre se complace en darle la bienvenida a la feria Vins, Terroirs et Traditions y le invita a aprovechar al máximo los numerosos stands de degustación y compra de vinos, productos de nuestras regiones y otros, ¡así como las actividades lúdicas y musicales!

Restauración in situ

Horario de apertura

Sábado: de 10:00 a 23:00

Domingo: de 9:00 a 18:00

> Descargar el programa en el bloque Contacto Ver documento

