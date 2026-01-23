Salon vins & terroirs Foyer socio culturel Trélissac

Salon vins & terroirs

Foyer socio culturel 827 Rue Eugène Leroy, 24750 Trélissac Trélissac Dordogne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Le Lions Club Périgord Montaigne organise la 3ᵉ édition du Salon Vins et Terroirs.

Pendant deux jours, 32 exposants et producteurs de toute la France feront découvrir leurs vins et produits du terroir à travers dégustations et vente directe, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Les visiteurs pourront déguster des vins d’Alsace, de Bourgogne, de Bordeaux, de Champagne, de Saint-Émilion, du Languedoc, ainsi que de nombreux produits artisanaux fromages, charcuteries, huile d’olive, macarons et spécialités périgourdines.

Une restauration sur place sera proposée le midi, une tombola toutes les deux heures afin de gagner des produits du salon, et un verre à pied est offert avec l’entrée.

Cet événement solidaire soutient les actions du Lions Club Périgord Montaigne en faveur de la lutte contre le cancer pédiatrique, l’aide aux personnes âgées et le soutien aux athlètes paralympiques .

Foyer socio culturel 827 Rue Eugène Leroy, 24750 Trélissac Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 04 54 98

English : Salon vins & terroirs

The Lions Club Périgord Montaigne organizes the 3? edition of the Salon Vins et Terroirs.

For two days, 32 exhibitors and producers from all over France will be showcasing their wines and local produce through tastings and direct sales, in a warm and friendly atmosphere.

