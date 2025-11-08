Salon Vintage du Compiégnois 6ème Édition Margny-lès-Compiègne

Salon Vintage du Compiégnois 6ème Édition

2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 20:00:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09

Venez nous rejoindre pour deux jours de folie pour la 6ème édition du Salon VINTAGE DU COMPIÉGNOIS !

Rendez-vous au Tigre de Margny-lès-Compiègne, le samedi 8 et le dimanche 9 Novembre 2025, pour replongez dans vos tendres souvenirs d’enfances.

Tout l’univers des années 40’s à 90’s à redécouvrir ou à faire découvrir.

Plus de 80 exposants, amoureux et passionnés de ces années seront là pour vous accueillir, sur près de 2300 M2 d’exposition en intérieur.

Au programme de ces 2 jours de salon Déco vintage, mobilier, design, art de vivre, mode, frip, accessoires, vinyles, véhicules, rétrogaming, flippers, jukebox… et de nombreuses autres animations pour les petits et les plus grands.

Mais aussi, des concerts, des animation découvertes, des démo de danse, de tatouage, de barbiers, de make-up relooking/coiffure pin up et des shootings photos.

Adeptes des années 40’s, 50’s, 60’s, 70’s, 80’s ou bien encore 90’s, n’hésitez pas à venir dans votre tenue préférée de ces belles époques !

Convivialité bonne humeur et esprit bon enfant sont de mise pour ce week-end rock and roll.

Tout un univers RETRO proposé une nouvelle fois par Usine à Gaz.

2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 30 13 80 contact@letigre.fr

English :

Come and join us for two days of madness at the 6th edition of the Salon VINTAGE DU COMPIÉGNOIS!

Join us at the Tigre de Margny-lès-Compiègne, on Saturday November 8 and Sunday November 9, 2025, for a trip down memory lane.

A whole universe of 40?s to 90?s to be rediscovered or to be discovered.

More than 80 exhibitors, lovers and enthusiasts of those years, will be on hand to welcome you to 2300 M2 of indoor exhibition space.

On the program for the 2-day show: vintage decor, furniture, design, lifestyle, fashion, frip, accessories, vinyl, vehicles, retrogaming, pinball machines, jukeboxes? and plenty of other entertainment for young and old alike.

There’ll also be concerts, discovery activities, dance demos, tattoos, barbers, make-up relooking/pin-up hairstyles and photo shoots.

Whether you’re a fan of the 40?s, 50?s, 60?s, 70?s, 80?s or even 90?s, don’t hesitate to come in your favorite outfit from these beautiful eras!

This rock-and-roll weekend will be all about good humor and good spirit.

A whole RETRO universe once again offered by Usine à Gaz.

German :

Kommen Sie zu uns und erleben Sie zwei verrückte Tage bei der 6. Ausgabe des Salon VINTAGE DU COMPIÉGNOIS!

Wir treffen uns am Samstag, den 8. und Sonntag, den 9. November 2025 im Tigre in Margny-lès-Compiègne, um in Erinnerungen zu schwelgen.

Die ganze Welt der 40er bis 90er Jahre kann man hier wiederentdecken oder entdecken lassen.

Mehr als 80 Aussteller, Liebhaber und Fans dieser Jahre werden Sie auf einer Ausstellungsfläche von fast 2300 m2 im Innenbereich begrüßen.

Auf dem Programm der zweitägigen Messe stehen: Vintage-Dekoration, Möbel, Design, Lifestyle, Mode, Kleidung, Accessoires, Vinyl, Fahrzeuge, Retrogaming, Flipperautomaten, Jukeboxen usw. sowie zahlreiche andere Animationen für Groß und Klein.

Außerdem gibt es Konzerte, Entdeckungsreisen, Tanzvorführungen, Tattoos, Barbiere, Make-up-Make-ups, Pin-up-Frisuren und Fotoshootings.

Ob 40er, 50er, 60er, 70er, 80er oder 90er Jahre: Kommen Sie in Ihrem Lieblings-Outfit aus diesen Epochen!

An diesem Rock-and-Roll-Wochenende sind gute Laune und gute Stimmung angesagt.

Das ganze RETRO-Universum wird wieder einmal von Usine à Gaz angeboten.

Italiano :

Unitevi a noi per due giorni pazzeschi alla 6ª edizione del VINTAGE DU COMPIÉGNOIS!

Sabato 8 e domenica 9 novembre 2025, al Tigre di Margny-lès-Compiègne, vi aspetta un viaggio nella memoria.

Un intero mondo dagli anni ’40 ai ’90 da riscoprire o da far scoprire.

Più di 80 espositori, amanti e appassionati di quegli anni, saranno a disposizione per accogliervi in quasi 2300 M2 di spazio espositivo al coperto.

In programma per i due giorni di fiera: arredamento vintage, mobili, design, lifestyle, moda, vestiti, accessori, vinili, veicoli, retrogaming, flipper, jukebox e tante altre attività per grandi e piccini.

Ci saranno anche concerti, eventi di scoperta, dimostrazioni di danza, tatuaggi, barbieri, make-up relooking/acconciature pin-up e servizi fotografici.

Se siete fan degli anni ’40, ’50, ’60, ’70, ’80 o ’90, non esitate a venire con il vostro abito preferito di quelle grandi epoche!

Questo fine settimana all’insegna del rock and roll sarà all’insegna del buon umore e del divertimento.

Ancora una volta, l’Usine à Gaz propone un intero universo RETRO.

Espanol :

¡Acompáñenos durante dos días de locura en la 6ª edición de la VINTAGE DU COMPIÉGNOIS!

Únase a nosotros en el Tigre de Margny-lès-Compiègne el sábado 8 y el domingo 9 de noviembre de 2025 para un viaje a través de los recuerdos.

Todo un mundo de los años 40 a los 90 para redescubrir o hacer descubrir.

Más de 80 expositores, amantes y apasionados de aquellos años, le darán la bienvenida en casi 2300 M2 de exposición interior.

En el programa de los 2 días del salón: decoración vintage, mobiliario, diseño, estilo de vida, moda, ropa, accesorios, vinilos, vehículos, juegos retro, pinballs, jukeboxes… y muchas otras actividades para grandes y pequeños.

También habrá conciertos, descubrimientos, demostraciones de baile, tatuajes, barberos, maquillaje, peinados y sesiones de fotos.

Si eres fan de los años 40, 50, 60, 70, 80 o 90, no dudes en venir con tu atuendo favorito de esas grandes épocas

Este fin de semana de rock and roll será todo buen humor y buen rollo.

Una vez más, la Usine à Gaz le propone todo un universo RETRO.

L’événement Salon Vintage du Compiégnois 6ème Édition Margny-lès-Compiègne a été mis à jour le 2024-10-30 par Compiègne Pierrefonds Tourisme