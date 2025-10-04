Salon Vintage Toucy

Salon Vintage Toucy samedi 4 octobre 2025.

Salon Vintage

Place des frères Genets Toucy Yonne

Avis aux amateurs d’objets, déco, vêtements et musique vintage ! Les réservations sont ouvertes, aux professionnels comme aux particuliers. Objets, décoration, vêtements, exclusivement des années 1950 à 1980. Avec en prime concert et animation ! Voitures anciennes, tatoueurs, friperie… Restauration sur place, food truck. .

Place des frères Genets Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté toucyfolies89130@gmail.com

