Salon Vitisaveurs à Guéret Vins & Gastronomie Espace André Lejeune Guéret

Salon Vitisaveurs à Guéret Vins & Gastronomie

Espace André Lejeune 2 Avenue René Cassin Guéret Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01

Le salon Vitisaveurs s’installe à Guéret les 28 février et 1er mars 2026 pour une édition placée sous le signe du terroir. Véritable vitrine du savoir-faire artisanal, cet événement rassemble une trentaine d’exposants passionnés vignerons et producteurs de spécialités gastronomiques issus des plus belles régions locales et de France.

Au programme

• Dégustations et rencontres Un tour de France des

saveurs (vins, fromages, charcuteries, douceurs salés

et sucrés) pour échanger directement avec les producteurs.

• Vente directe Accédez à des produits d’exception sans intermédiaire, idéal pour découvrir des pépites viticoles et gourmandes.

• Convivialité Un moment de partage pour les amateurs éclairés comme pour les curieux en quête d’authenticité. .

Espace André Lejeune 2 Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 68 79 99 florence@13cent20.fr

L’événement Salon Vitisaveurs à Guéret Vins & Gastronomie Guéret a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Grand Guéret