Salon Vitisaveurs à Ste Gemmes sur Loire : Vins & Gastronomie Espace Culturel – L’Art Image

Le terroir français revient à Ste Gemmes sur Loire.

Les amateurs de bons produits ont rendez-vous à Ste Gemmes sur Loire le vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 novembre 2026 pour le Salon Vitisaveurs. Cette 11ème édition réunit plus de 30 exposants passionnés : vignerons et producteurs locaux et de toute la France.

C’est l’occasion idéale pour remplir sa cave et son panier de produits authentiques (vins, fromages, charcuteries) en direct-producteur. Venez profiter d’un moment de partage privilégié et des animations.

Dates : 13-14-15 novembre 2026

Horaires : vendredi 13 (15h – 20h), samedi 14 (10h – 20h) et dimanche 15 novembre (10h – 18h)

Tarif : sur place 5€, verre offert et gratuite sur notre site Vitisaveurs, verre à 2€

Lieu : Espace Culturel L’Art Image, 49130 Ste Gemmes sur Loire.