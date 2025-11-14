Salon Vitisaveurs Vins et Gastronomie Sainte-Gemmes-sur-Loire

Salon Vitisaveurs Vins et Gastronomie

2 chemin de Parthenay Sainte-Gemmes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 10:00:00

fin : 2025-11-15 20:00:00

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16

Venez célébrer la 10e édition du Salon Vitisaveurs, un rendez-vous incontournable pour les passionnés de vins, de gastronomie et de convivialité !

Plus de 30 vignerons et producteurs venus de toute la France vous attendent ! .

2 chemin de Parthenay Sainte-Gemmes-sur-Loire 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 52 68 79 99 contact@vitisaveurs.com

