Salon Vitisaveurs Vins et gastronomie Salle Azura 2000 Trémentines

Salon Vitisaveurs Vins et gastronomie

Salle Azura 2000 Rue Pasteur Trémentines Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30

Venez célébrer avec nous la 4ᵉ édition du Salon Vitisaveurs à la salle Azura 2000 à Trémentines !

Un événement incontournable pour tous les amateurs de vins, de gastronomie et de belles rencontres ✨

Des vignerons, producteurs et artisans locaux venus de toute la France seront présents pour vous faire déguster leurs cuvées, leurs produits d’exception et partager leur passion du terroir.

Animations, dégustations et moments conviviaux rythmeront tout le week-end.

Un salon à taille humaine, dans une ambiance chaleureuse et authentique, pour découvrir, déguster et échanger autour des plaisirs du vin et de la table.

Entrée gratuite sur vitisaveurs.com ! .

Salle Azura 2000 Rue Pasteur Trémentines 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 52 68 79 99 contact@vitisaveurs.com

L’événement Salon Vitisaveurs Vins et gastronomie Trémentines a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais