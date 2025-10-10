SALON VIV’HABITAT Grand Hall Perpignan
SALON VIV’HABITAT Grand Hall Perpignan vendredi 10 octobre 2025.
SALON VIV’HABITAT
Grand Hall Avenue du Palais des Expositions Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 10:00:00
fin : 2025-10-13 19:00:00
Date(s) :
2025-10-10
Parc des expositions Grand Hall
.
Grand Hall Avenue du Palais des Expositions Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 16 93 08 02 f.canal@congres-perpignan.com
English :
? Parc des expositions Grand Hall
German :
? Messegelände Große Halle
Italiano :
? Centro espositivo Sala Grande
Espanol :
? Centro de exposiciones Grand Hall
L’événement SALON VIV’HABITAT Perpignan a été mis à jour le 2025-07-29 par PERPIGNAN TOURISME