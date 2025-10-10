SALON VIV’HABITAT Grand Hall Perpignan

SALON VIV'HABITAT

SALON VIV’HABITAT Grand Hall Perpignan vendredi 10 octobre 2025.

SALON VIV’HABITAT

Grand Hall Avenue du Palais des Expositions Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 10:00:00
fin : 2025-10-13 19:00:00

Date(s) :
2025-10-10

Parc des expositions Grand Hall
  .

Grand Hall Avenue du Palais des Expositions Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 16 93 08 02  f.canal@congres-perpignan.com

English :

? Parc des expositions Grand Hall

German :

? Messegelände Große Halle

Italiano :

? Centro espositivo Sala Grande

Espanol :

? Centro de exposiciones Grand Hall

L’événement SALON VIV’HABITAT Perpignan a été mis à jour le 2025-07-29 par PERPIGNAN TOURISME