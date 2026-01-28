Salon Viving Parc des Expositions Rennes Rennes 6 – 8 février

Référence pour tous les porteurs de projets maison et immobilier, Viving fait escale à Rennes, au Parc des Expositions.

Référence pour tous les porteurs de projets maison et immobilier, Viving fait escale à Rennes, au Parc des Expositions. Organisé par GL events Exhibitions, du 6 au 8 février, plus de 130 professionnels de la construction, de la rénovation, de la décoration et de l’aménagement partagent leur expertise, présentent leurs solutions et accompagnent les visiteurs à chaque étape de leurs projets. Pendant 3 jours, le salon met en avant les tendances, innovations et savoir-faire du secteur de l’habitat grâce à une sélection d’experts locaux. Un temps fort, placé sous le signe du conseil, de l’échange et de la concrétisation de projets.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-06T12:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-08T18:00:00.000+01:00

1

charline.b@oxygen-rp.com

Parc des Expositions Rennes rennes Rennes Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

