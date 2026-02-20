Salon Vivre Autrement au Parc Floral de Paris (Grand Public) Parc Floral Espace d’événements Paris

Salon Vivre Autrement au Parc Floral de Paris (Grand Public)

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

donnant accès aux stands et ateliers. A régler sur place, si vous ne disposez pas d’une entrée gratuite (à télécharger gratuitement via le lien de réservation sur cette page).

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-16

2026-03-13

Le salon Vivre Autrement rassemble près de 300 exposants, producteurs, artisans, entrepreneurs, respectueux de la nature et des hommes pour 4 jours dédiés à la consommation bio, au bien-être, à l’écohabitat ou encore à la défense de l’environnement

Parc Floral Espace d'événements Bois de Vincennes Paris 75012 Paris Île-de-France

English :

The Vivre Autrement trade show brings together nearly 300 exhibitors, producers, craftsmen and entrepreneurs who respect nature and mankind for 4 days dedicated to organic consumption, well-being, eco-housing and environmental protection

