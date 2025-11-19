Salon Vivre Ici Etudier, travailler et habiter en Drôme provençale Promenade de la Digue Nyons

Salon Vivre Ici Etudier, travailler et habiter en Drôme provençale

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons Drôme

Début : 2025-11-19 09:00:00

fin : 2025-11-19 20:00:00

2025-11-19

Mercredi 19 novembre 2025, rendez-vous au carrefour de toutes les opportunités qu’offrent la Drôme Provençale et l’Enclave des Papes.

Le Salon Vivre ici est un événement unique conçu pour révéler le potentiel et le dynamisme du territoire.

Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 72 96 campuscedille@asoft-nyons.net

English :

Wednesday, November 19, 2025, meet at the crossroads of all the opportunities offered by Drôme Provençale and the Enclave des Papes.

The Salon Vivre ici is a unique event designed to reveal the region’s potential and dynamism.

German :

Am Mittwoch, dem 19. November 2025, treffen Sie sich am Knotenpunkt aller Möglichkeiten, die die Drôme Provençale und die Papstenklave bieten.

Der Salon Vivre ici ist eine einzigartige Veranstaltung, die darauf ausgelegt ist, das Potenzial und die Dynamik der Region zu enthüllen.

Italiano :

Mercoledì 19 novembre 2025, incontratevi al crocevia di tutte le opportunità offerte dalla Drôme Provençale e dall’Enclave des Papes.

Il Salon Vivre ici è un evento unico nel suo genere, concepito per rivelare il potenziale e il dinamismo della regione.

Espanol :

El miércoles 19 de noviembre de 2025, reúnase en la encrucijada de todas las oportunidades que ofrecen la Drôme provenzal y el Enclave de los Papas.

El Salon Vivre ici es un evento único diseñado para revelar el potencial y el dinamismo de la región.

