Salon Voyage en Livres Atelier mixte dessin/écriture avec Jeanne Sterkers & Coralie Mennella La Clayette
Salon Voyage en Livres Atelier mixte dessin/écriture avec Jeanne Sterkers & Coralie Mennella La Clayette dimanche 26 avril 2026.
La Clayette
Salon Voyage en Livres Atelier mixte dessin/écriture avec Jeanne Sterkers & Coralie Mennella
Salle des Fêtes, 80 rue Lamartine La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 16:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Développer la rencontre du texte et du dessin atelier mixte dessin/écriture animé par Jeanne Sterkers & Coralie Mennella.
Pour les jeunes de 6 ans à 15 ans
A partir des travaux de la veille, faits lors de l’atelier d’écriture et de l’atelier dessin, développer le passage du texte au dessin, et inversement.
Proposer à chacun(e) de partir soit du dessin, soit du texte, et d’aller vers l’autre pratique.
A partir des personnages imaginés lors de l’atelier d’écriture, les dessiner, leur donner un corps et un décor en fonction de leur contexte d’existence. Placer les dialogues en bulles et réfléchir à l’enchaînement et au découpage des actions en case.
A partir des personnages dessinés lors de l’atelier BD, écrire les dialogues et la situation dans laquelle ils se trouvent. Raconter une histoire autour du dessin, imaginer le contexte et l’historique du personnage et de l’action.
Nombre de participant(es) 10 maximum
Inscription conseillée .
Salle des Fêtes, 80 rue Lamartine La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 93 77 40 info@voyageenlivres.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon Voyage en Livres Atelier mixte dessin/écriture avec Jeanne Sterkers & Coralie Mennella
L’événement Salon Voyage en Livres Atelier mixte dessin/écriture avec Jeanne Sterkers & Coralie Mennella La Clayette a été mis à jour le 2026-04-13 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
À voir aussi à La Clayette (Saône-et-Loire)
- Nouveau spectacle des Gâs du Tsarollais Le secret d’la mère Braillou Salle des fêtes La Clayette 18 avril 2026
- Salon Voyage en Livres Lectures enfants La Clayette 25 avril 2026
- Salon Voyage en Livres 2026 La Clayette 25 avril 2026
- Salon Voyage en Livres Rencontre publique autour du projet BD en Brionnais La Clayette 25 avril 2026
- Salon Voyage en Livres Rencontre avec Michka Assayas La Clayette 25 avril 2026