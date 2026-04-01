La Clayette

Salon Voyage en Livres Atelier mixte dessin/écriture avec Jeanne Sterkers & Coralie Mennella

Salle des Fêtes, 80 rue Lamartine La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 16:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Développer la rencontre du texte et du dessin atelier mixte dessin/écriture animé par Jeanne Sterkers & Coralie Mennella.

Pour les jeunes de 6 ans à 15 ans

A partir des travaux de la veille, faits lors de l’atelier d’écriture et de l’atelier dessin, développer le passage du texte au dessin, et inversement.

Proposer à chacun(e) de partir soit du dessin, soit du texte, et d’aller vers l’autre pratique.

A partir des personnages imaginés lors de l’atelier d’écriture, les dessiner, leur donner un corps et un décor en fonction de leur contexte d’existence. Placer les dialogues en bulles et réfléchir à l’enchaînement et au découpage des actions en case.

A partir des personnages dessinés lors de l’atelier BD, écrire les dialogues et la situation dans laquelle ils se trouvent. Raconter une histoire autour du dessin, imaginer le contexte et l’historique du personnage et de l’action.

Nombre de participant(es) 10 maximum

Inscription conseillée .

Salle des Fêtes, 80 rue Lamartine La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 93 77 40 info@voyageenlivres.com

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English : Salon Voyage en Livres Atelier mixte dessin/écriture avec Jeanne Sterkers & Coralie Mennella

L’événement Salon Voyage en Livres Atelier mixte dessin/écriture avec Jeanne Sterkers & Coralie Mennella La Clayette a été mis à jour le 2026-04-13 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais