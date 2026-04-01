La Clayette

Salon Voyage en Livres Atelier philo-art parents-enfants avec Chiara Pastorini

Salle des Fêtes, 80 rue Lamartine La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Atelier philo-art parents-enfants avec Chiara Pastorini Partir à l’aventure, c’est quoi ?

A partir de 4 ans.

Et si l’aventure ne se trouvait pas seulement dans les grandes expéditions ou les contes de pirates ? Lors de cet atelier, parents et enfants exploreront ensemble ce que signifie vivre une aventure. Est-ce partir loin ? Affronter ses peurs ? Oser essayer quelque chose de nouveau ? Nous échangerons en philosophie, puis exprimerons nos idées à travers une création artistique. Une invitation à voyager… sans quitter la pièce !

Nombre de participant(es) 10 maximum

Inscription conseillée .

Salle des Fêtes, 80 rue Lamartine La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 93 77 40 info@voyageenlivres.com

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English : Salon Voyage en Livres Atelier philo-art parents-enfants avec Chiara Pastorini

L’événement Salon Voyage en Livres Atelier philo-art parents-enfants avec Chiara Pastorini La Clayette a été mis à jour le 2026-04-13 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais