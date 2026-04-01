La Clayette

Salon Voyage en Livres Rencontre avec Albert Algoud

Salle des Fêtes La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Rencontre publique avec Albert Algoud auteur de Le senhor Oliveira da Figueira et les aventures de Hergé et les aventures de Tim-Tim au Portugal accompagné de Michel Chandeigne, éditeur du livre.

Grâce à Oliveira da Figueira, dont Albert Algoud établit ici la biographie, le Portugal est très présent dans les aventures de Tintin. Ce pays eut aussi un rôle prépondérant dans l’histoire du rayonnement international de l’oeuvre d’Hergé. Le portugais est en effet la première langue étrangère dans laquelle Tintin s’exprima. De plus, ses aventures y furent publiées en couleur, six ans avant la Belgique, mais avec des teintes criardes, un découpage fantaisiste et bien d’autres curiosités qui désespérèrent parfois Hergé. Fourmillant d’anecdotes, cet ouvrage, où l’on croise, les ancêtres juifs d’Oliveira de Figueira, Marcel Proust, et Arthur Rimbaud explore les aspects parfois très saugrenus de l’aventure tintinesque portugaise, accompagné des pétillants dessins hommages de Philippe Dumas. .

Salle des Fêtes La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 93 77 40 alain.crozier@laposte.net

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English : Salon Voyage en Livres Rencontre avec Albert Algoud

L’événement Salon Voyage en Livres Rencontre avec Albert Algoud La Clayette a été mis à jour le 2026-04-10 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais