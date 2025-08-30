Salon « Voyance et Bien-être » Mas du Simbeu Saintes-Maries-de-la-Mer

Salon « Voyance et Bien-être » Mas du Simbeu Saintes-Maries-de-la-Mer samedi 30 août 2025.

Salon « Voyance et Bien-être »

Du samedi 30 au dimanche 31 août 2025 de 10h à 19h. Mas du Simbeu Chemin du Clos du Rhône Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 10:00:00

fin : 2025-08-31 19:00:00

Date(s) :

2025-08-30

Salon de la Voyance et du Bien-être organisé par l’Association Abhenaka en partenariat avec Pine Ridge France.

Rendez-vous sur les terres du Marquis de Baroncelli pour un week-end sous le signe de la voyance et des soins chamaniques. Stand d’Artisanat cuirs, tambours et ferronnerie.

Conférences. Restauration et buvette sur place. .

Mas du Simbeu Chemin du Clos du Rhône Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 28 96 82

English :

Salon de la Voyance et du Bien-être organized by the Abhenaka Association in partnership with Pine Ridge France.

German :

Messe für Wahrsagerei und Wohlbefinden, organisiert von der Abhenaka Association in Partnerschaft mit Pine Ridge France.

Italiano :

Salon de la Voyance et du Bien-être organizzato dall’Associazione Abhenaka in collaborazione con Pine Ridge France.

Espanol :

Salon de la Voyance et du Bien-être organizado por la Asociación Abhenaka en colaboración con Pine Ridge France.

L’événement Salon « Voyance et Bien-être » Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer