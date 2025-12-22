Salon We feel good, Compiègne

Salon We feel good

112 Rue Saint-Joseph Compiègne Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 09:00:00

fin : 2026-01-11 18:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Rassembler santé, activité physique, art, culture et lecture autour d’un même objectif notre bien-être physique et mental.

Au programme

– des stands pour découvrir des approches sport-santé et bien-être,

– des ateliers pour bouger, respirer, danser, essayer,

– des conférences pour comprendre l’impact du mouvement sur le corps et le mental,

– un salon du livre “Booksfeelgood” pour nourrir aussi… l’esprit,

– des randonnées et sophro-randos pour vivre concrètement cette alliance entre activité physique, plaisir et santé.

Ce salon n’est pas réservé aux sportifs , bien au contraire. Il s’adresse

– à celles et ceux qui n’osent pas se lancer,

– à ceux qui ont envie de reprendre doucement,

– à celles qui souhaitent prendre soin de leur santé au féminin,

– aux seniors, aux jeunes, aux familles,

– à toute personne qui sent confusément qu’il est temps de remettre un peu de mouvement dans sa vie… mais ne sait pas par où commencer.

112 Rue Saint-Joseph Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France

English :

Bringing together health, physical activity, art, culture and reading with the same objective: our physical and mental well-being.

On the programme:

– stands to discover sport, health and well-being approaches,

– workshops to move, breathe, dance and try things out,

– conferences to understand the impact of movement on the body and mind,

– a ?Booksfeelgood? book fair to nourish the mind too,

– hikes and sophro-randos to put into practice this alliance between physical activity, pleasure and health.

This event is not just for sports enthusiasts quite the contrary. It is for

– those who dare not take the plunge,

– those who want to start again slowly,

– those who want to take care of their feminine health,

– seniors, young people, families,

– anyone who has a vague feeling that it’s time to put a little movement back into their life? but doesn’t know where to start.

