Salon whiskies & rhums 2025 Nogent-le-Rotrou
Salon whiskies & rhums 2025
5 Rue Villette-Gâté Nogent-le-Rotrou
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 09:30:00
fin : 2025-11-29 19:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Moi je l’adore tourbé ! Ah oui, moi je le préfère plutôt vieilli en fût de chêne… Et vous ?
Le Cellier de Nogent-le-Rotrou organise son salon Whiskys & Rhums avec plus de 50 références en dégustation. Devenez incollable sur cette boisson aux mille arômes !
5 Rue Villette-Gâté Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 9 82 25 24 99
English :
I love it peaty! Oh yes, but I prefer it aged in oak barrels? And what about you?
Le Cellier de Nogent-le-Rotrou is organizing its Whiskys & Rhums show, with over 50 references on offer for tasting. Learn all about this drink of a thousand aromas!
German :
Ich liebe ihn torfig! Ach ja, ich mag ihn lieber in Eichenfässern gereift? Und Sie?
Der Cellier de Nogent-le-Rotrou veranstaltet eine Whisky- und Rum-Messe mit über 50 verschiedenen Sorten zur Verkostung. Erfahren Sie alles über dieses Getränk mit seinen tausend Aromen!
Italiano :
Mi piace il torbato! Oh sì, ma lo preferisco invecchiato in botti di rovere? E voi?
Le Cellier de Nogent-le-Rotrou organizza il suo salone Whiskys & Rhums, con oltre 50 prodotti in degustazione. Scoprite tutto quello che c’è da sapere su questa bevanda dai mille sapori!
Espanol :
Me encanta la turba Ah, sí, pero lo prefiero envejecido en barricas de roble.. ¿Y usted?
Le Cellier de Nogent-le-Rotrou organiza su salón Whiskys & Rhums, con más de 50 productos para degustar. Descubra todo lo que necesita saber sobre esta bebida de mil sabores
L’événement Salon whiskies & rhums 2025 Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2025-11-21 par OTs DU PERCHE