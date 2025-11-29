Salon whiskies & rhums 2025 Nogent-le-Rotrou

Salon whiskies & rhums 2025

5 Rue Villette-Gâté Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Début : 2025-11-29 09:30:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

2025-11-29

Moi je l’adore tourbé ! Ah oui, moi je le préfère plutôt vieilli en fût de chêne… Et vous ?

Le Cellier de Nogent-le-Rotrou organise son salon Whiskys & Rhums avec plus de 50 références en dégustation. Devenez incollable sur cette boisson aux mille arômes !

5 Rue Villette-Gâté Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 9 82 25 24 99

English :

I love it peaty! Oh yes, but I prefer it aged in oak barrels? And what about you?

Le Cellier de Nogent-le-Rotrou is organizing its Whiskys & Rhums show, with over 50 references on offer for tasting. Learn all about this drink of a thousand aromas!

German :

Ich liebe ihn torfig! Ach ja, ich mag ihn lieber in Eichenfässern gereift? Und Sie?

Der Cellier de Nogent-le-Rotrou veranstaltet eine Whisky- und Rum-Messe mit über 50 verschiedenen Sorten zur Verkostung. Erfahren Sie alles über dieses Getränk mit seinen tausend Aromen!

Italiano :

Mi piace il torbato! Oh sì, ma lo preferisco invecchiato in botti di rovere? E voi?

Le Cellier de Nogent-le-Rotrou organizza il suo salone Whiskys & Rhums, con oltre 50 prodotti in degustazione. Scoprite tutto quello che c’è da sapere su questa bevanda dai mille sapori!

Espanol :

Me encanta la turba Ah, sí, pero lo prefiero envejecido en barricas de roble.. ¿Y usted?

Le Cellier de Nogent-le-Rotrou organiza su salón Whiskys & Rhums, con más de 50 productos para degustar. Descubra todo lo que necesita saber sobre esta bebida de mil sabores

