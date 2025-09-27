Salon Zen, bien-être et arts divinatoires Rond point de l’hôtel de ville Martigues

Salon Zen, bien-être et arts divinatoires

Du samedi 27 au dimanche 28 septembre 2025 le dimanche de 10h à 19h. Le samedi de 10h à 23h. Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Rendez-vous sous la Halle de Martigues pour ce nouveau salon. Un week-end dédié à la détente, à la découverte de soi et à la sérénité. Exposants, médiums, animations et conférences sont au programme.

– Parapsy et arts divinatoires show d’hypnose, spectacle de mentalisme, conférences contacts défunts, pôle « Arts divinatoires ». Avec la présence de Philippe Ferrer (on ne vous demande pas d’y croire !).



– Bien-être et zen médecine douce, massages, cosmétiques, sport et santé, huiles essentielles…

– Bien-être de l’esprit hypnose thérapeutique, magnétisme, soins énergétiques, communication animale, sophrologie…

– Bien être gustatif Foodtrucks et stands gourmands. .

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 32 38 43

English :

Meet us under the Martigues Hall for this new show. A weekend dedicated to relaxation, self-discovery and serenity. Exhibitors, mediums, entertainment and conferences are on the program.

German :

Treffen Sie uns für diese neue Show im Martigues Hall. Ein Wochenende im Zeichen der Entspannung, Selbstfindung und Gelassenheit. Aussteller, Medien, Aktionen und Konferenzen stehen auf dem Programm.

Italiano :

Unitevi a noi alla Halle de Martigues per questa nuova mostra. Un fine settimana dedicato al relax, alla scoperta di sé e alla serenità. Espositori, medium, eventi e conferenze sono tutti in programma.

Espanol :

Nos vemos en el Martigues Hall para este nuevo espectáculo. Un fin de semana dedicado a la relajación, el autodescubrimiento y la serenidad. El programa incluye expositores, medios, actividades y conferencias.

L’événement Salon Zen, bien-être et arts divinatoires Martigues a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme de Martigues