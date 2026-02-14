Salon Zen du Centre Alsace Heiligenstein
Salon Zen du Centre Alsace Heiligenstein samedi 7 mars 2026.
Salon Zen du Centre Alsace
2 Rue Principale Heiligenstein Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
2026-03-07
Profitez d’un salon bien-être avec une très belle programmation.
Lors de ce salon zen, retrouvez les professionnels de l’accompagnement pour échanger sur vos besoins, leurs pratiques et recevoir des soins individuels.
Des conférences seront proposées tout au long du week-end.
Des boutiques éphémères d’articles de méditation, bijoux en pierres naturelles et objets symboliques seront présentes. .
2 Rue Principale Heiligenstein 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 59 63 07 40 coeursconscients@gmail.com
English :
Enjoy a wellness salon with a great program.
