Salon Zen du Centre Alsace

2 Rue Principale Heiligenstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Profitez d’un salon bien-être avec une très belle programmation.

Lors de ce salon zen, retrouvez les professionnels de l’accompagnement pour échanger sur vos besoins, leurs pratiques et recevoir des soins individuels.

Des conférences seront proposées tout au long du week-end.

Des boutiques éphémères d’articles de méditation, bijoux en pierres naturelles et objets symboliques seront présentes. .

2 Rue Principale Heiligenstein 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 59 63 07 40 coeursconscients@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a wellness salon with a great program.

L’événement Salon Zen du Centre Alsace Heiligenstein a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de tourisme du pays de Barr