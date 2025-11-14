Salon Zen et Bio Eurexpo Parc des Expositions Chassieu
Salon Zen et Bio Eurexpo Parc des Expositions Chassieu vendredi 14 novembre 2025.
Salon Zen et Bio
Eurexpo Parc des Expositions Avenue Louis Blériot Chassieu Rhône
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-17
2025-11-14 2025-11-20
Le salon Vivez Nature devient le salon Zen et Bio, le rendez-vous incontournable de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour les amoureux de la bio et du bien-être local.
Eurexpo Parc des Expositions Avenue Louis Blériot Chassieu 69680 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 1 45 56 09 09 contact@salon-zenetbio.com
English : Zen and Bio Fair
The Vivez Nature fair becomes the Zen and Bio fair, the not-to-be-missed event in the Auvergne-Rhône-Alpes region for lovers of organic products and local well-being.
German :
Die Messe Vivez Nature wird zur Messe Zen et Bio, dem unumgänglichen Treffpunkt in der Region Auvergne-Rhône-Alpes für Liebhaber von Bio und lokalem Wohlbefinden.
Italiano :
La fiera Vivez Nature è diventata la fiera Zen et Bio, l'evento imperdibile nella regione Auvergne-Rhône-Alpes per gli amanti del cibo biologico e del benessere locale.
Espanol :
El salón Vivez Nature se ha convertido en el salón Zen et Bio, la cita ineludible en la región de Auvernia-Ródano-Alpes para los amantes de la alimentación ecológica y el bienestar local.
L'événement Salon Zen et Bio Chassieu a été mis à jour le 2025-10-08 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme