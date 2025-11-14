Salon Zen et Bio Eurexpo Parc des Expositions Chassieu

Salon Zen et Bio

Eurexpo Parc des Expositions Avenue Louis Blériot Chassieu Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-17

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-20

Le salon Vivez Nature devient le salon Zen et Bio, le rendez-vous incontournable de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour les amoureux de la bio et du bien-être local.

.

Eurexpo Parc des Expositions Avenue Louis Blériot Chassieu 69680 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 1 45 56 09 09 contact@salon-zenetbio.com

English : Zen and Bio Fair

The Vivez Nature fair becomes the Zen and Bio fair, the not-to-be-missed event in the Auvergne-Rhône-Alpes region for lovers of organic products and local well-being.

German :

Die Messe Vivez Nature wird zur Messe Zen et Bio, dem unumgänglichen Treffpunkt in der Region Auvergne-Rhône-Alpes für Liebhaber von Bio und lokalem Wohlbefinden.

Italiano :

La fiera Vivez Nature è diventata la fiera Zen et Bio, l’evento imperdibile nella regione Auvergne-Rhône-Alpes per gli amanti del cibo biologico e del benessere locale.

Espanol :

El salón Vivez Nature se ha convertido en el salón Zen et Bio, la cita ineludible en la región de Auvernia-Ródano-Alpes para los amantes de la alimentación ecológica y el bienestar local.

L’événement Salon Zen et Bio Chassieu a été mis à jour le 2025-10-08 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme