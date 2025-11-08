Salon zen et créations Vieux-Thann

Salon zen et créations Vieux-Thann samedi 8 novembre 2025.

Salon zen et créations

1-3 rue de Normandie Vieux-Thann Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

2025-11-08 2025-11-09

Un salon qui réunit 60 professionnels du bien-être, des minéraux et de la création, pour un week-end plein de surprises et de découvertes.

1-3 rue de Normandie Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 25 41 11 79 nicolas.moussiere@gmail.com

English :

A show that brings together 60 professionals in the fields of well-being, minerals and creation, for a weekend full of surprises and discoveries.

German :

Eine Messe, auf der 60 Fachleute aus den Bereichen Wellness, Mineralien und Kreation zusammenkommen, um ein Wochenende voller Überraschungen und Entdeckungen zu verbringen.

Italiano :

Un salone che riunisce 60 professionisti del benessere, dei minerali e del design, per un fine settimana ricco di sorprese e scoperte.

Espanol :

Un salón que reúne a 60 profesionales del bienestar, los minerales y el diseño, en un fin de semana lleno de sorpresas y descubrimientos.

