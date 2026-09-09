Informations pratiques

Vieux-Thann

Salon zen et créations

1-3 rue de Normandie Vieux-Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-14 14:00:00

fin : 2026-11-14 18:00:00

Date(s) :

2026-11-14 2026-11-15

Un salon qui réunit 60 professionnels du bien-être, des minéraux et de la création, pour un week-end plein de surprises et de découvertes.

Un salon qui réunit 60 professionnels du bien-être, des minéraux et de la création, pour un week-end plein de surprises et de découvertes. .

1-3 rue de Normandie Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 25 41 11 79 laura.pfauwadel@outlook.fr

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English :

A show that brings together 60 professionals in the fields of well-being, minerals and creation, for a weekend full of surprises and discoveries.

L’événement Salon zen et créations Vieux-Thann a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay