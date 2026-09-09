Salon zen et créations Vieux-Thann
samedi 14 novembre 2026 · Vieux-Thann
Informations pratiques
Vieux-Thann
Salon zen et créations
1-3 rue de Normandie Vieux-Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-14 14:00:00
fin : 2026-11-14 18:00:00
Date(s) :
2026-11-14 2026-11-15
Un salon qui réunit 60 professionnels du bien-être, des minéraux et de la création, pour un week-end plein de surprises et de découvertes.
Un salon qui réunit 60 professionnels du bien-être, des minéraux et de la création, pour un week-end plein de surprises et de découvertes. .
1-3 rue de Normandie Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 25 41 11 79 laura.pfauwadel@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A show that brings together 60 professionals in the fields of well-being, minerals and creation, for a weekend full of surprises and discoveries.
L’événement Salon zen et créations Vieux-Thann a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
À voir aussi à Vieux-Thann (Haut-Rhin)
- Journée Citoyenne Vieux-Thann 19 septembre 2026
- Les virades de l’espoir salon du bien-être Vieux-Thann 27 septembre 2026
- Marché de l’Avent Vieux-Thann 29 novembre 2026
- Concert jazz de Noël Vieux-Thann 12 décembre 2026
- Messe de Noël Vieux-Thann 24 décembre 2026