Salon Zen & Mieux-Être Bœrsch

Salon Zen & Mieux-Être Bœrsch samedi 25 octobre 2025.

Salon Zen & Mieux-Être

10 Rue du Moulin Bœrsch Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 19:00:00

2025-10-25 2025-10-26

Besoin de faire une pause et de vous recentrer ? Ne manquez pas le Salon Zen & Mieux-Être, un week-end dédié à votre bien-être physique et mental, au cœur de la magnifique ville de Boersch.

Que vous soyez un passionné ou simplement curieux, venez découvrir un large éventail de conférences et d’experts prêts à vous guider sur le chemin de la sérénité.

Au programme de ces deux jours

– Rencontres avec des professionnels Échangez avec des sophrologues, hypnothérapeutes, kinésiologues énergéticiens, masseurs, et bien d’autres praticiens qui vous présenteront leurs méthodes pour un quotidien plus apaisé.

– Ateliers et conférences Participez à des séances de yoga, de méditation, de constellation ou assistez à des conférences enrichissantes sur la gestion du stress, la nutrition, et les thérapies alternatives.

– Programme des conférences sur https://www.coeurs-conscients.fr/salons

– Boutiques Éphémères Flânez parmi les stands d’articles de méditation, de bijoux, d’objets symboliques, de thés…

C’est l’occasion parfaite de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer et de trouver de nouvelles clés pour votre épanouissement personnel.

Nous avons hâte de vous accueillir pour partager ces moments de détente et de découverte.

Petite restauration assurée par le Food-Truck Kroc’s~Gauffres sucrées/salés .

10 Rue du Moulin Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 59 69 07 40 coeursconscients@gmail.com

English :

Need to take a break and refocus? Don’t miss this wellness fair, a weekend dedicated to your physical and mental well-being, in the heart of the beautiful town of Boersch. Refreshments and snacks on site.

German :

Brauchen Sie eine Pause und wollen Sie sich neu ausrichten? Verpassen Sie nicht diese Wellness-Messe, ein Wochenende, das Ihrem körperlichen und geistigen Wohlbefinden gewidmet ist, im Herzen der wunderschönen Stadt Boersch. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Avete bisogno di fare una pausa e di concentrarvi? Non perdetevi questa fiera del benessere, un weekend dedicato al vostro benessere fisico e mentale, nel cuore della magnifica città di Boersch. Rinfreschi e spuntini in loco.

Espanol :

¿Necesita tomarse un respiro y volver a concentrarse? No se pierda esta feria del bienestar, un fin de semana dedicado a su bienestar físico y mental, en el corazón de la magnífica ciudad de Boersch. Refrescos y tentempiés in situ.

