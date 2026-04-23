Salon Zen Place Jean Lepicard Ourville-en-Caux

Ourville-en-Caux

Salon Zen

Place Jean Lepicard La Halle aux Grains Ourville-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

2ème édition du salon Zen

Rendez-vous à la halle aux grains, place Jean Lepicard le samedi de 10h30 à 18h30 et e dimanche de 10h à 18h.

Restauration sur place, artisanat, praticiens du bien-être, produits naturels, nombreux exposants… .

Place Jean Lepicard La Halle aux Grains Ourville-en-Caux 76450 Seine-Maritime Normandie

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English : Salon Zen

L’événement Salon Zen Ourville-en-Caux a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre