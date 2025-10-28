Salons Piscine Jardin Parc des Expositions Marseille

Salons Piscine Jardin

Du vendredi 10 au lundi 13 avril 2026 de 10h à 19h.

De 10h à 19h vendredi, samedi dimanche

De 10h à 16h le lundi. Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Nouvelle formule pour sa 20 ème édition hall d’exposition plus moderne, nomenclature ciblée et plus d’opportunités business. C’est LE salon de référence de la région !

Venez sur le Salon pour rencontrer 80 exposants, professionnels de l’aménagement de la piscine et du jardin. Quel que soit votre projet, vous trouverez les meilleurs conseils pour





L’espace piscine et spa



– Piscine coque, piscine béton, piscine bois, piscine hors-sol, rénovation du bassin

– Spa spa de nage,

– Abri et couverture , accessoires, sécurité, traitement de l’eau







Jardin et aménagement d’extérieur



– Paysagiste, gazon synthétique, pépiniériste, barbecue, four à pizza, pergola bio climatique, carport

– Pool house, cuisine d’été, mobilier et décoration, véranda

– Eco construction, terrasse bois, menuiseries, énergies renouvelables .

Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

New formula for its 20th edition: a more modern exhibition hall, targeted nomenclature and more business opportunities. It’s THE region’s benchmark trade show!

German :

Ausgabe: modernere Ausstellungshalle, gezielte Nomenklatur und mehr Geschäftsmöglichkeiten. Es ist DIE Messe in der Region!

Italiano :

Un nuovo format per la sua 20a edizione: un padiglione espositivo più moderno, un nomenclatore mirato e maggiori opportunità di business. È LA fiera leader nella regione!

Espanol :

Un nuevo formato para su 20ª edición: un pabellón de exposición más moderno, una nomenclatura más específica y más oportunidades de negocio. Es LA feria líder de la región

