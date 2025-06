Salornay sur Livres Salle polyvalente Salornay-sur-Guye 6 juillet 2025 09:00

Saône-et-Loire

Salornay sur Livres Salle polyvalente Le Bourg Salornay-sur-Guye Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 09:00:00

fin : 2025-07-06 17:30:00

Date(s) :

2025-07-06

La commune de Salornay-sur-Guye organise la 3ème édition de Salornay sur Livres, rencontre autour du livre.

Six auteurs et autrices R. Abonnel, F Augusta, Y Lerouge, A Novarino, JJ Nuel, C Pourteau seront présent.es toute la journée pour échanger avec vous.

L’après-midi des animations vous seront proposées.

Les bénévoles de la bibliothèque raconteront des contes à 14h et 16h.

Vous pourrez mener une enquête dans le centre bourg avec le jeu de piste « Qui a volé le carnet d’Emile Chateau » et La Courte Echelle animera des jeux de société. .

Salle polyvalente Le Bourg

Salornay-sur-Guye 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 95 20 69 mairie@salornay-sur-guye.fr

English : Salornay sur Livres

German : Salornay sur Livres

Italiano :

Espanol :

L’événement Salornay sur Livres Salornay-sur-Guye a été mis à jour le 2025-06-20 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II