Salsa Bachata de Faou Le Faou Le Faou
Salsa Bachata de Faou Le Faou Le Faou vendredi 14 novembre 2025.
Salsa Bachata de Faou Le Faou Le Faou Vendredi 14 novembre, 20h00 Entrée libre mais une consommation de courtoisie est la bienvenue.
Soirée 100/100 caribéenne au Faou! Salsa, bachata, ambiance et complicités en musique garanties! Viens te joindre à nous pour un moment encore plus Faou
Viens t’ambiancer dans la chaleur caribéenne de la Presqu’île de Crozon.
Soirée à la Brasserie du Bout du Mode, au Faou, le long de la voie rapide. Accès facile et grand parking.
Rendez-vous dès 20h. Plaisir, partage et connexion son les maîtres mots de l’équipe Sal’ananas !
A c soir
[https://facebook.com/events/s/salsa-bachata-de-faou-/740239901805823/](https://facebook.com/events/s/salsa-bachata-de-faou-/740239901805823/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-14T20:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-14T23:50:00.000+01:00
1
Le Faou Brasserie du bout du monde Le Faou 29590 Finistère