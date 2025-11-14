Salsa Bachata de Faou Le Faou Le Faou Vendredi 14 novembre, 20h00 Entrée libre mais une consommation de courtoisie est la bienvenue.

Soirée 100/100 caribéenne au Faou! Salsa, bachata, ambiance et complicités en musique garanties! Viens te joindre à nous pour un moment encore plus Faou

Viens t’ambiancer dans la chaleur caribéenne de la Presqu’île de Crozon.

Soirée à la Brasserie du Bout du Mode, au Faou, le long de la voie rapide. Accès facile et grand parking.

Rendez-vous dès 20h. Plaisir, partage et connexion son les maîtres mots de l’équipe Sal’ananas !

A c soir

[https://facebook.com/events/s/salsa-bachata-de-faou-/740239901805823/](https://facebook.com/events/s/salsa-bachata-de-faou-/740239901805823/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-14T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-14T23:50:00.000+01:00

Le Faou Brasserie du bout du monde Le Faou 29590 Finistère