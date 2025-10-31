Salsa & Bachata Montargis
Rue de la Sirène Montargis Loiret
Début : 2025-10-31 19:00:00
À l’occasion de la fête d’Halloween, venez nombreuses et nombreux au cours de salsa et bachata ce vendredi 31 octobre pour profiter de l’ambiance monstrueuse ! Chacun ramène à boire et à manger à partager. .
Rue de la Sirène Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 36 13 28 23
