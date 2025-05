Salsa en Big Band – Hôpital Valvert Marseille 11e Arrondissement, 24 mai 2025 19:00, Marseille 11e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Salsa en Big Band Samedi 24 mai 2025 de 19h à 21h. Hôpital Valvert 78 Bd des Libérateurs Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-24 19:00:00

fin : 2025-05-24 21:00:00

2025-05-24

¡ Salsa Nueva York en Marsella, coño !

Le Big Band du CNRS revisite les répertoires dansants des grands ensembles latinos depuis les années 50 ( Tito Puente, Tito Rodriguez, Machito,…) jusqu’aux grandes estrellas de la Fania et du New-York portori-cubain des années 80 (Ruben Blàdes, Hector Lavoe, La Lupe, Willie Rosario, La India…)







Vous avez déjà la clave dans les oreilles, et les pieds qui fourmillent…Réservez vite c’est gratuit !



Avec:



Laurent Garibaldi et Anaïs Padilla au chant.

Anna Gruzina direction de l’orchestre

Hélène Banoun, Julien Florens, Marc Giardino et Lionel Minetti saxophones

Fred Buram saxophone baryton, ténor et flûte

Claudie Martinez flûte

Ashleigh Shannon, Colombine Trouslard, Sylvain Azard, Patico Brown et Quentin Tillie trompette

Volodymyr Chtcherbynya, Julien Guilloux, Jet Trouslard, Thierry No3 Hagelstein, David Cassini trombone

Antonin Michelou piano

Benjamin O’Brien guitare

Régis Cottereau contrebasse

David Carniel timbales, percussions

Patrice Meunier conga

Vincent Salagnac percussions .

Hôpital Valvert 78 Bd des Libérateurs

Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur charlotte.paquerette@laposte.net

