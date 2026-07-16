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SALSA ES LA VIDA Boujan-sur-Libron

samedi 22 août 2026 · Boujan-sur-Libron

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Adresse
rue du Parc
Ville
34760 Boujan-sur-Libron
Département
Hérault
Tarif
10 10 10

Boujan-sur-Libron

SALSA ES LA VIDA

rue du Parc Boujan-sur-Libron Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Une soirée festive au rythme de la Salsa, Bachata, Kizomba et Rock’n’Roll, avec DJ, food-truck et buvette.
Vivez une soirée placée sous le signe de la danse et de la convivialité. Participez à une rueda de casino avant de prolonger la soirée au rythme de la Salsa, de la Bachata, de la Kizomba et du Rock’n’Roll, animée par un DJ. Sur place, profitez également d’un food-truck et d’une buvette pour partager un moment festif entre amis ou en famille.

20 h à 21h rueda de casino
21 h à 1h soirée SBKR   .

rue du Parc Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 67 09 26 40  accueil@boujansurlibron.com

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English : SALSA ES LA VIDA

A festive evening featuring salsa, bachata, kizomba, and rock ‘n’ roll, with a DJ, food trucks, and a refreshment stand.

L’événement SALSA ES LA VIDA Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 ADT34

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