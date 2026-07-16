Informations pratiques

Boujan-sur-Libron

SALSA ES LA VIDA

rue du Parc Boujan-sur-Libron Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Une soirée festive au rythme de la Salsa, Bachata, Kizomba et Rock’n’Roll, avec DJ, food-truck et buvette.

Vivez une soirée placée sous le signe de la danse et de la convivialité. Participez à une rueda de casino avant de prolonger la soirée au rythme de la Salsa, de la Bachata, de la Kizomba et du Rock’n’Roll, animée par un DJ. Sur place, profitez également d’un food-truck et d’une buvette pour partager un moment festif entre amis ou en famille.

20 h à 21h rueda de casino

21 h à 1h soirée SBKR .

rue du Parc Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 67 09 26 40 accueil@boujansurlibron.com

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English : SALSA ES LA VIDA

A festive evening featuring salsa, bachata, kizomba, and rock ‘n’ roll, with a DJ, food trucks, and a refreshment stand.

L’événement SALSA ES LA VIDA Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 ADT34