Salsa Summer La Ciotat La Ciotat

Bouches-du-Rhône

Salsa Summer La Ciotat Mardi 1er juillet 2025 à partir de 20h.

Mardi 15 juillet 2025 à partir de 20h.

Mardi 29 juillet 2025 à partir de 20h.

Vendredi 29 août 2025 à partir de 20h. Esplanade Berceau du Cinéma La Ciotat Bouches-du-Rhône

Un bal salsa animé par DJ Montuno vous attend à La Ciotat.

Venez rejoindre seul ou entre amis les autres participants, prendre l’air de la mer en dansant ou simplement partager votre bonne humeur en mode détente ! Une ambiance salsa en plein air avec coucher de soleil. .

Esplanade Berceau du Cinéma

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 50 64 82 nnysalsa13@gmail.com

English :

A salsa dance hosted by DJ Montuno awaits you in La Ciotat.

German :

In La Ciotat erwartet Sie ein von DJ Montuno moderierter Salsa-Ball.

Italiano :

A La Ciotat vi aspetta un ballo di salsa con DJ Montuno.

Espanol :

Un baile de salsa presentado por DJ Montuno le espera en La Ciotat.

