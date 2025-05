Salsa Western – Lecture danse musique – Halle des Chartrons Bordeaux, 9 juin 2025 17:00, Bordeaux.

Salsa Western – Lecture danse musique Lundi 9 juin, 19h00 Halle des Chartrons Prix libre et conscient

Salsa Western // Performance poésie, danse et musique

NICOLE MURATOV // NATACHA ROSCIO // LEO SORS

// Lundi 9 juin à 19h

Salsa Western est une performance qui explore le dialogue entre voix, mouvement et musique, s’intéressant à la logique des rêves et de l’inconscient à travers les textes de Natacha Roscio.

Ce spectacle est proposé dans le cadre de l’événement « Sur le Fil » organisé par le Collectif Mixeratum Ergo Sum

Une performance restitution de stage d’exploration vocale est prévue en amont du spectacle

Le stage est proposé sur 2 jours, les 7 et 8 juin (14h à 18h)

—

Danse/chorégraphie : Nicole Muratov (Nika Dance Evolution), danseuse et chorégraphe américaine, a dansé 12 ans à l’Opéra National de Bordeaux, interprétant des rôles majeurs. Inspirée par ses collaborations, elle chorégraphie depuis six ans, notamment pour la compagnie Illicite Bayonne. En 2023, elle fonde Nika Dance Evolution et l’année suivante, elle crée Smile, un solo inspiré du film Joker.

Voix/texte : Natacha Roscio (Collectif Mixeratum Ergo Sum), artiste aux multiples facettes, explore le théâtre, le cinéma et la traduction espagnole. Ses études au Mexique affinent son goût pour l’absurde et le décalage. Inspirée par Jodorowsky, elle réalise Bassine-moi, un moyen-métrage poétique.Chanteuse depuis 2019, elle crée et interprète des spectacles mêlant musique et poésie.

Musique/composition : Léo Sors. Originaire de Bordeaux, il étudie la flûte traversière et le saxophone. Diplômé de l’Institut des Techniques du Son de Paris en 2013, il s’intéresse à la flute indienne bansuri, au n’goni d’afrique de l’ouest, au duduk arménien, et… aux technologies numériques du looping. En 2021, il rejoint la compagnie de danse contemporaine Multitude et plusieurs autres formations.

Halle des Chartrons 10 Place du Marché des Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mixeratumergosum@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0668663261 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/mixeratum-ergo-sum/evenements/salsa-western-09-06-25-a-19h »}]

