Salt and Pepper Bibliothèque Mériadeck Bordeaux

Salt and Pepper Mercredi 24 septembre, 16h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Début : 2025-09-24T16:30:00 – 2025-09-24T19:00:00

Fin : 2025-09-24T16:30:00 – 2025-09-24T19:00:00

Projection de Salt and Pepper, film en langue des signes norvégienne sous-titré français, réalisé par Con Melhum, 80′.

Dans un élégant appartement de la rue Oscars Gate à Oslo, trois couples se retrouvent pour un dîner en ce début de soirée hivernale. Tous les invités ont entre 40 et 50 ans, et cinq d’entre eux se connaissent depuis l’enfance. L’occasion est particulière : la pandémie est enfin terminée, après les avoir tenus éloignés pendant longtemps.

Alors que la soirée commence dans une atmosphère agréable et des conversations légères autour de la table, chacun remarque peu à peu que les choses ne sont plus tout à fait comme avant. Les changements survenus dans leurs vies influencent leurs relations, et la complicité qu’ils partageaient autrefois semble ébranlée.

Progressivement, des révélations et des épisodes traumatisants du passé refont surface, créant des tensions entre les amis. L’atmosphère autour de la table devient de plus en plus lourde, jusqu’à atteindre un point de rupture que personne n’aurait pu imaginer en début de soirée.

La projection sera suivie d’un débat animé par Virginie Lanfranchi (psychologue clinicienne et interculturelle, psychothérapeute, formatrice, experte en psychologie et surdité).

En présence d’interprètes en langue des signes française

https://www.youtube-nocookie.com/embed/PUebYPGKbuQ

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Projection du film en langue des signes LSF JILS

