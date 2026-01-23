SALTA DE NUECH

Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 18:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Venez découvrir Chanac version trail court avec deux parcours 8km ou 12km, départ à 18h30 ! La Salta de Nuech, manche et finale du Challenge Lozérien des Trails nocturnes, est un bon prétexte pour passer ensemble un excellent moment de sport.

Inscriptions en ligne sur lozeretrail.com ou sur place dès 17h.

Toute l’équipe du Lozère Trail vous attend pour la Salta de Nuech, la fameuse course à saucisson nocturne!

Soirée festive avec repas et remise des prix après les courses.

Chanac 48230 Lozère Occitanie

English :

Come and discover the short trail version of Chanac, with two routes: 8km or 12km, starting at 6.30pm! The Salta de Nuech, round and final of the Challenge Lozérien des Trails nocturnes, is a good excuse to spend some great sporting time together.

Registration online at lozeretrail.com or on site from 5pm.

L’événement SALTA DE NUECH Chanac a été mis à jour le 2026-01-23 par Conseil Départemental