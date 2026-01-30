SALTI Compagnie Toujours Après Minuit Brigitte Seth & Roser Montlló Guberna Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Vitry-le-François

SALTI Compagnie Toujours Après Minuit Brigitte Seth & Roser Montlló Guberna

Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain Vitry-le-François Marne

Tarif : 10 – 10 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

20h30.Tout public

SALTI raconte la tarentelle, et le rituel festif qui s’est tissé au fil du temps. .

Bords 2 Scènes Salle Simone Signoret Avenue du Quai Saint-Germain Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SALTI Compagnie Toujours Après Minuit Brigitte Seth & Roser Montlló Guberna

L’événement SALTI Compagnie Toujours Après Minuit Brigitte Seth & Roser Montlló Guberna Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne