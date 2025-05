Salti Compagnie toujours après minuit – Liévin, 14 mai 2025 07:00, Liévin.

La danse comme remède aux maux de l’âme et du corps Salti offre un spectacle aussi bien nourricier que salvateur.

« Plouf, plouf, ce sera toi qui seras tarantelato, tarantelata ». Quel est ce jeu étrange, invoqué par trois amis désireux d’échapper à l’ennui et la mélancolie ? Rien d’autre que la tarantelle, danse ancestrale du sud de l’Italie que l’on pratiquait pour sauver les personnes infectées par le venin de la taranta, petit insecte venimeux. Les mots et la musique des mots, la respiration, le tremblement, les vibrations, les sauts, sont comme autant de perceptions visuelles et sonores qui composent le langage de ce remède contagieux. Dès lors, peu importe que l’on soit mordu ou non par l’araignée, ce qui compte c’est le rassemblement des êtres dans un élan fougueux, vivifiant et, s’il se peut, « réparateur des âmes ». .

English :

Dance as a remedy for the ills of body and soul: Salti offers a show that is both nourishing and life-saving.

German :

Der Tanz als Heilmittel für die Übel der Seele und des Körpers: Salti bietet eine Show, die sowohl nährend als auch lebensrettend ist.

Italiano :

La danza come rimedio ai mali del corpo e dell’anima: Salti offre uno spettacolo che è tanto nutriente quanto salvifico.

Espanol :

La danza como remedio para los males del cuerpo y del alma: Salti ofrece un espectáculo tan nutritivo como salvador.

