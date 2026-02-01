SALTIMBANQUES

Rue de la République Benais Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28 22:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Saltimbanques est un spectacle de théâtre poétique et musical interactif, accessible à tout public à partir de 10 ans.

Conçu et interprété par Audrey Lange accompagnée par le musicien Bruno Bianchi, sur des textes poétiques de Josette Pédelaborde.

Saltimbanques est un spectacle de théâtre poétique et musical interactif, accessible à tout public à partir de 10 ans.

Conçu et interprété par Audrey Lange accompagnée par le musicien Bruno Bianchi, sur des textes poétiques de Josette Pédelaborde. .

Rue de la République Benais 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 77 89 79 67 lepetitcafebenais37@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saltimbanques is an interactive musical and poetic theater show for audiences aged 10 and over.

Conceived and performed by Audrey Lange, accompanied by musician Bruno Bianchi, to poetic texts by Josette Pédelaborde.

L’événement SALTIMBANQUES Benais a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE