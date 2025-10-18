Saltimbanques / spectacle et bal Mérigny

Quoi de mieux qu’un bal pour nous rassembler, lâcher prise et nous amuser ? Venez sur la piste…

Des saltimbanques nous convient à partager leur fête itinérante, occasion pour toutes et tous de s’amuser, se laisser aller à la fantaisie et au plaisir d’être ensemble !

Une fête qui célèbre l’instant présent…Une fête qui invite la vie dans tout ce qu’elle a de beau et de fou …

Sous l’impulsion d’une Madame Loyale aussi extravagante qu’intrigante, le public circule librement d’un stand à l’autre, à la découverte de personnages atypiques et de numéros plus insolites les uns que les autres.

La fête fait finalement place au bal mené par nos saltimbanques musicien·nes, comédien·nes et danseur·euses ! .

La Roche Bellusson Mérigny 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 40 49 developpement@larochebellusson.fr

English :

What better way to get together, let loose and have fun than at a ball? Take to the dance floor…

German :

Was gibt es Besseres als einen Ball, um sich zu versammeln, loszulassen und Spaß zu haben? Kommen Sie auf die Tanzfläche…

Italiano :

Cosa c’è di meglio di un ballo per stare insieme, scatenarsi e divertirsi? Scendere in pista per ballare…

Espanol :

¿Qué mejor manera de reunirse, soltarse y divertirse que en un baile? Salga a la pista de baile…

