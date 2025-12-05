« Salut Brassens ! » Biblio’fil Bibliothèque de Teillé Teillé
« Salut Brassens ! » Biblio’fil Bibliothèque de Teillé Teillé vendredi 5 décembre 2025.
« Salut Brassens ! » Biblio’fil
Bibliothèque de Teillé 105 Rue du Clos Olivier Teillé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05 20:30:00
Date(s) :
2025-12-05
Découvrez la pièce de théâtre « Salut Brassens ! »
Duo avec Joël Favreau, l’un des guitaristes de George Brassens et Etienne Boisdron à l’accordéon.
En partenariat avec la mairie de Teillé.
Durée 1h30.
Inscription conseillée sur le site Biblio’fil, par téléphone ou directement à la bibliothèque de Teillé. .
Bibliothèque de Teillé 105 Rue du Clos Olivier Teillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 27 37
English :
Discover the play « Salut Brassens!
German :
Entdecken Sie das Theaterstück « Salut Brassens! »
Italiano :
Scoprite lo spettacolo teatrale « Salut Brassens! »
Espanol :
Descubra la obra « ¡Salut Brassens! »
L’événement « Salut Brassens ! » Biblio’fil Teillé a été mis à jour le 2025-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis